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رياضة

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الأحد، من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.  

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد منتخب السويس 3ـ0   

الترسانة ضد الداخلية 0ـ1

بروكسي ضد القناة 1ـ1

بلدية المحلة ضد لافيينا 1ـ2

كهرباء الإسماعيلية ضد سبورتنج 5ـ1 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة. 

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني وادي دجلة القناة منتخب السويس كهرباء الاسماعيلية بلدية المحلة

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مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين

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