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محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

لقي اب وابنه مصرعهما وأصيبت الزوجة والابنة بجروح وكدمات في الفيوم، لتعرضهم لحادث  انقلاب سيارة ملاكى على بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز اطسا،  وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام.

تفاصيل الحادث وقرارات النيابة

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المركز، ووجود وفيات ومصابين، وانتقلت قوات الأمن الي موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف  بـ 4 سيارات إسعاف لنقل الجثتين والمصابين، وتبين أن سيارة ملاكي، انقلبت على الطريق، ما ادي الي مصرع شخص ونجله وإصابة زوجته وابنه الثاني بكسور وكدمات، ونقلت سيارات الاسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة اطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب خبير فني لمعرفة أسباب الخادث، وإعداد تقرير عن حالة السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق 

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات. 

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