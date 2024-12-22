محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحان نصف العام الدراسي لصفوف النقل بالتعليم الفني

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جداول امتحانات المواد النظرية لصفوف النقل بالتعليم الفني بنوعياته" تجاري – زراعي – صناعي – مزدوج "، للطلبة النظاميين وطلاب الخدمات والمنازل، وتبدأ امتحانات المواد النظرية يوم 9 يناير المقبل وتنتهي حسب جدول وكثافة المدارس بكل توعية من نوعيات التعليم الفني، لتبدأ إجازة نصف العام بكل مدارس الجمهورية في توقيت واحد حسب الخطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات المواد العملية

كما تبدأ امتحانات المواد العملية بداية من الأسبوع المقبل حسب ظروف كل مدرسة، ويقسم الطلاب إلى مجموعات بحسب سعة الورش والمعامل، ويراعى في إعداد جداول المواد العملية إجازات أعياد الأقباط التي تتخلل فترة الامتحانات.

مواعيد امتحانات بالتعليم العام العام والشهادة الاعدادية

اعتمد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصارى، جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير المقبل، وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر، وتعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وصفوف النقل للمرحلة الابتدائية، من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 12 يناير المقبل وحتى يوم 16 من الشهر نفسه.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير المقبل، وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر.

كما تعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة، والمدارس الخاصة للغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، والمواد العملية قبل موعد انعقاد امتحانات المواد الأساسية، كل إدارة تعليمية حسب ظروفها، ويتم مراعاة عدم انعقاد أي امتحانات أيام أعياد الأقباط.

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