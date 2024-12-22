إصابة أم وابنتها في انفجار أسطوانة غاز في الفيوم

انفجرت أسطوانة غاز تستخدم في فرن الخبيز في الفيوم، ما أدى إلى إصابة أم ونجلتها، أثناء إعدادهم خبز صباح اليوم الأحد، بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج، وأنقذت العناية الإلهية القرية من حريق مدمر، بعد أن تم السيطرة علي الحريق قبل أن تمتد النيران الي المنازل المجاورة.

تفاصيل الحريق وبلاغ للأجهزة الأمنية في الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل بقرية شكشوك، وانتقلت قوة الأمن، وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة الأم بنسبة حروق 65% واصابة ابنتها بنسبة حروق 55%، إثر انفجار أسطوانة غاز الفرن أثناء إعداد الخبز، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وايداعهما في قسم الحروق، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد الي الكتلة السكنية المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وتم إخطار النيابة العامة، وكلف وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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