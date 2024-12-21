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محافظات

أمن الفيوم يعيد 4 ملايين جنيه لتاجر أعلاف بعد تعرضه للسرقة بالإكراه

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إعادة 4 ملايين جنيه الي تاجر اعلاف بمركز طامية، بعد تعرضه للسرقة بالإكراه، تحت تهديد سلاح ناري، من أحد العناصر الخارجة على القانون.

تفاصيل الواقعة وإخطار مديرية أمن الفيوم

وكان مركز شرطة طامية قد تلقي بلاغا من تاجر اعلاف، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد سلاح ناري، أثناء توجهه لشراء كمية من الأعلاف، استوقفه أحد الخارجين علي القانون، واستولى منه على 4 ملايين جنيه وفر هاربا، وبعد أن أدلي بمواصفات الجاني، اتضح أنه "رجب. س ع" 38 سنة مقيم بدائرة المركز، مسجل خطر، وسبق اتهامه  في عدة قضايا سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح بدون ترخيص وبلطجة، وإرهاب المواطنين.

اعترافات المتهم في تحقيقات الشرطة

وبتطوير التحقيق معه بمعرفة العميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق،والمقدم محمد ثروت مفتش المباحث، والرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز طامية، اقر بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ يعود لتاجر أعلاف مقيم بدائرة المركز، وأثناء ذهابه لشراء الأعلاف، اعتراضه وأشهر في وجهه سلاح ناري واستولى على المبلغ المالي  المتحفظ عليه بالإكراه المجني عليه وترويعه.

 

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة إعادة المبلغ المتحفظ عليه الي مالكه، بعد الإدلاء بأوصافه، وتولي التحقيق.

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