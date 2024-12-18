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محافظات

القبض على متهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

ألقت وحدة البحث الجنائي  بمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم،  القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المواد  المخدرة، أثناء محاولته ترويجها، بأحد الشوارع الجانبية بجوار المقابر بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات

تفاصيل القبض علي متهم بخيازةمواد مخدرة بغرض الاتجار 

كانت معلومات قد وصلت الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس،   تفيد بأن مسجل خطر مقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ينوي بيعها لعملائه من مدمني المواد المخدرة،  ويتخذ من أحد الشوارع الجانبية بطريق مقابر قرية الكعابي مقرا له، وأثبتت  التحريات صحة المعلومات، فتم إخطار اللواء احمد عزت مدير امن الفيوم، بما أسفرت عنه تحريات وحدة البحث الجنائي بسنورس، وعقب تقنين الإجراءات، توجهت قوة من مركز سنورس يقودها النقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز، وتمكنت القوة  من القبض على المتهم" محمود. ح "،  وشهرته الطيب، مقيم بقرية الكعابي، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش ومخدر الايس أثناء محاولته بيعها لعملائة،  ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتبين أنه له معلومات جنائية، وسبق القبض عليه في قضايا ترويج مخدرات وسرقة، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المواد المخدرة.

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وتحرر محضر بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات، وبالعرض علي النيابة المختصة، قرر وكيل النيابة التحفظ علي المتهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.
 

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