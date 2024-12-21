إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في الفيوم، بعد تعرض ميكروباص محمل بالركاب للانقلاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق مركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، ووضعهم تحت الملاحظة، حتى تستقر حالتهم.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأفقدته السيطرة على السيارة، ما أدي إلي انقلابها وإصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وتم إحالته إلي النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير فني -لمعرفة أسباب الحادث، وكتابة تقرير مفصل عن السيارة وحالتها الفنية، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات

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