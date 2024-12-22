افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء 27 مركزًا لخدمة ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية المختلفة.

دعم الطلاب ذوي الإعاقة

وقال رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة تحرص على استمرار تقديم كافة أشكال وآليات الدعم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء المركز، ليصبح إضافة مهمة للجامعة والطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بداية من اختيار وتهيئة المكان الأمثل، مرورًا بتدريب الكوادر القائمة على المركز علميًّا وعمليًّا، وصولًا إلى تخريج أجيال قادرة على الاندماج حياتيً ومهنيًا في المجتمع، والقيام بدورهم المنوط بهم تجاه وطنهم.

تدشين المركز علامة مضيئة في مسيرة الجامعة

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم: إن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة يمثل علامة مضيئة في مسيرة جامعة الفيوم نحو تحقيق التميز الأكاديمي، وهو ثمرة جهود متواصلة وشراكات استراتيجية، استهدفت توفير بيئة تعليمية متطورة لتلبي احتياجات جميع الطلاب من ذوي الإعاقة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ من امديست مصر بهدف تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم العالي وتوفير بيئة مناسبة داخل الحرم الجامعي تدعم الطلاب بأقصى الإمكانات.

اهداف مركز خدمات الطلاب من ذوي الاعاقة

كما أوضح نائب رئيس جامعة الفيوم، أن المركز يهدف إلى إزالة العوائق أساسية والمكانية للطلاب المستهدفين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين للتعامل معهم وتوحيد إجراءات التعامل من خلال نظام موحد للعمل، وتخريج جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل، ورفع وعي جميع فئات الجامعة بقضايا الطلاب ذوي الإعاقة، وطباعة كتب برايل مجانًا وتعليم لغة الإشارة والدورات في الحاسب الآلي وتقديم الاستشارات النفسية والأكاديمية للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم.

ولفت نائب رئيس جامعة الفيوم، إلى أن الجامعة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب ذوي الإعاقة المقبولين بما في ذلك قبول حالات جديدة من مختلف أنواع الإعاقات، بالإضافة إلى السعي في المرحلة المقبلة إلى ضمان استدامة عمل المركز، من خلال تخصيص موارد دائمة لتقديم الدعم اللازم له وتطوير برامج تدريبية لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز الشركات المجتمعية المختلفة لدعم خدمات المركز.

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