الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أنباء عن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 200 محكوم عليه بالمؤبد بينهم سعدات والبرغوثي

البرغوثي
البرغوثي

زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح نحو 200 أسير محكوم عليهم بالسجن المؤبد، وسط ترجيحات أن يكون بينهم القيادي الفلسطيني أحمد سعدات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله إن "الطرفين ما زالا على خلاف حول هوية الأسرى المقرر إطلاق سراحهم".

 

أنباء عن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح 200 محكوم بالمؤبد

وأشارت إلى نفي مسؤول حكومي إسرائيلي ما تردد عن توقع إطلاق سراح مروان البرغوثي  القيادي في حركة فتح  ضمن الصفقة، ونفيه إلى تركيا.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه سيتم نقل السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة والضفة الغربية إلى تركيا وقطر، باستثناء الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط، والذين تطالب حماس بعدم ترحيلهم.

ومن بين السجناء الذين من المتوقع إطلاق سراحهم في الصفقة  احمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المتهم بالتخطيط لاغتيال الوزير الإسرائيلي اليميني الراحل رحبام زائيفي، الذي حكم عليه بالسجن  30 عامًا.

ونفى نجل الأسير الشهير ما تردد في هذا السياق، وقال إنه لم يتم التواصل معهم من قبل أي جهة بخصوص إطلاق سراحه أو انتقال العائلة إلى تركيا، وكذلك نفى نجل البرغوثي أي تطورات في ملف والده. 

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البرغوثي إطلاق سراح مروان البرغوثى إسرائيل الضفة الغربية مروان البرغوثي

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