الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

مترو الأنفاق، فيتو
مترو الأنفاق، فيتو
ads

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع ما أصبح متداولا بـإسم "بلاي ليست المترو"، حيث أبدى العديد من الركاب إعجابهم بالأغاني والبرامج التي تُبث داخل محطات المترو خلال الرحلات اليومية وتنوعت الآراء بين مشيد بجودة الاختيارات الموسيقية وآخرين يتساءلون عن الجهة التي تقف وراء هذه التجربة الفريدة.

النشطاء اعتبروا أن البلاي ليست تضيف لمسة من البهجة وتساعد على تخفيف الضغوط اليومية أحد التعليقات قال: "اختيارات الأغاني مستحيل تكون عشوائية، الموضوع شكله مدروس ومنظم جدًا." بينما تساءل آخر: "مين ورا الفكرة؟ دي مش حاجة بتحصل كده بالصدفة!"

 

 

ويؤكد الكثيرون أن وجود محتوى بهذه الجودة والتنظيم يعكس مجهودًا واضحًا من جهة ما تسعى لجعل رحلات المترو أكثر متعة وراحة وبين الإشادة والتساؤلات، تظل "بلاي ليست المترو" حديث الملايين من الركاب ورواد السوشيال ميديا، مما يعزز أهمية مثل هذه المبادرات في تحسين تجربة النقل العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقع التواصل الاجتماعي بلاي ليست المترو مترو الأنفاق أغاني مترو الأنفاق وزارة النقل
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية