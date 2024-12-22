الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

اتجاه لزيادة المساحات الخضراء بطريق المسار السياحي في الأقصر (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

نفذ عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر حملة تشجير على المسار السياحي بدءا من أول المسار حتى كوبرى البغدادي، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المساحات الخضراء بطريق المسار السياحي والميادين والشوارع والمداخل الرئيسية بمركز ومدينة البياضية.

رئيس البياضية في الأقصر يتفقد محيط المنطقة الصناعية بالبغدادي 


كما تفقد رئيس المدينة، الأراضي المجاورة للمنطقة الصناعية، وذلك لدراسة إمكانية ضم بعض الأراضي الى المنطقة الصناعية وادراج هذه الأراضي على الخريطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر،  واقتراح بعض قطع هذه الأراضي لإنشاء مدينة البياضية الجديدة وذلك بهدف زيادة فرص الاستثمار والتوسع العمراني الذي يخدم أبناء محافظة الأقصر


شارك فى الجولة صالح غانم نائب رئيس المركز، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، ومسئولي ادارتي الأملاك والنظافة والتجميل بمركز ومدينة البياضية.

 

 

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