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باحث أثري بالأقصر: الفراعنة استخدموا معابد الكرنك في قياس الزمن وفصول السنة

الباحث أيمن أبوزيد،
الباحث أيمن أبوزيد، فيتو

 كشفت دراسة مصرية حديثة أن قدماء المصريين استخدموا معابد الكرنك كمرصد لقياس الزمن ومعرفة بدايات الفصول، تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس على قدس الأقداس لمعبد الإله آمون رع بمعابد الكرنك في الأقصر.

 

قياس فصول السنة عند المصريين القدماء 

 الدراسة أعدها الباحث أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، وتزامن نشر نتائجها مع تعامد أشعة شمس اليوم السبت على معابد الكرنك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، وجود ارتباط بين التصميم الهندسي وعمارة معابد الكرنك، والاعتدالين الربيعي والخريفي، بجانب الانقلابين الشتوي والصيفي.

 

دراسة الباحث الأثري سلطت الضوء على 3 ظواهر فلكية هامة وفريدة تعطي قيمة مضافة لمعابد الكرنك كمرصد فلكى كبير استخدم فى مصر القديمة لقياس الزمن وبدايات الفصول، وأوضحت بأن معابد الكرنك من أكثر وأقدم وأكمل المبانى الأثرية القديمة فى العالم التى ترتبط بفصول العام الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف في تصميمها وعمارتها.

 

ظاهرة تعامد الشمس 

 وبحسب «ابوزيد»، يشير إلى أن تلك الظواهر الثلاث، تضيف بُعدًا جديدًا فى مجال الآثار والفلك لكونها تؤكد على معرفة المصريين القدماء بأربعة فصول في العام، وليس ثلاثة فصول كما ذكر بعض العلماء الأجانب في السابق، والذين أنكروا على المصريين القدماء معرفتهم بفصل الخريف.

 

دراسة توضح كيف برع المصريين القدماء في علم الفلك لقياس الزمن 

 وأكد أنه تمكن من خلال رصد وقياس حركة الضوء داخل الغرف المقدسة لمعبد الملك رمسيس الثالث، ومعبد بتاح، من الاهتداء والوصول إلى زاوية فلكية ومعمارية دقيقة استخدمها المهندس والمعمارى المصرى القديم فى قياس الزمن وتحديد الفصول ببراعة ودقة.

ونوه الباحث أيمن أبوزيد، إلى أن علم الفلك الأثرى فى مصر يحتاج إلى المزيد من الجهود والدراسات، لفك المزيد من الشفرات والأسرار المتعلقة بكثير من المناطق الأثرية فى مصر، وهذا الإرث الغني الذي يستحق التعب وبذل المجهود لأنه يسترجع لمصر حقها وريادتها فى العلوم الفلكية القديمة، وهي الريادة التي تؤكدها هندسة وعمارة المعابد والمقاصير المصرية القديمة التي جرى تشييدها قبل آلاف السنين.

 

 

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