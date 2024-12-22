30 صورة ترصد افتتاح شيخ الأزهر لمعهد محمد عطيتو بالأقصر

قام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الأحد، بافتتاح معهد محمد عطيتو النموذجي لغات بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأقصر.

شيخ الأزهر يتفقد معهد الشهيد محمد عطيتو عقب افتتاحه

وأجرى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، جولة تفقدية للمعهد عقب افتتاحه، وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والطلاب، كما شهد عروضا مسرحية ضمن برنامج حفل الافتتاح.

وأكد الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه جرى تسليم معهد محمد عطيتو النموذجي لغات قبل أسابيع مضت بمتابعة أحمد عبادي احمد الوكيل الثقافي للمنطقة، والمهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة الهندسية، وعبير محمد محمود مدير التعليم النموذجي، فهو عبارة عن تبرع من السيدة إيمان حسن يس نجيده.

معهد الشهيد محمد عطيتو في الأقصر

وأشار إلى أن المعهد يتكون من 4 طوابق تشمل 43 فصل دراسي فضلا عن حجرة شيخ معهد، حجرة مدرسين ومدرسات، حجرة وحدة صحية، غرفة تغذية، مخزن، بوفيه، غرفة مشتريات، 12 حجرة إدارة، معمل لغات، 3 معامل وتحضير للكيمياء والأحياء والطبيعة، حجرة مكتبة، 2 حجرة حاسب آلي، 6 دورات مياه لكل مرحلة، دورة مياه مدرسين ومدرسات، وذلك على مساحة 1078 متر.

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