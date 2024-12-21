محافظ الأقصر: ظاهرة تعامد الشمس بالكرنك تنشيط للسياحة

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم السبت ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في مجمع معابد الكرنك 2024، وسط حضور جماهيري من أبناء الأقصر وآلاف السائحين، والتي تعد فريدة من نوعها تحدث سنويًا إيذانا ببدء فصل الشتاء ويكون فيها النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل.

تعامد الشمس على الكرنك 2024

وهذا الصدد أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معًا.

كانت بدأت الاحتفالات قبل شروق الشمس بتجمع جميع الحضور أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض فنية وترفيهية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، للترويج للمحافظة، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، وعقب ذلك انطلقت موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، واستمرت ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس لمعبد الإله آمون رع لمدة 20 دقيقة حتى الساعة السابعة صباحًا.

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