أقصر نهار وأطول ليل في السنة، تعامد الشمس على معابد الكرنك بـ الأقصر (فيديو)

شهد مجمع معابد الكرنك في الأقصر ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للإله آمون رع، وسط حضور جماهيري من أبناء محافظة الأقصر والسائحين من حول العالم.

الشمس تتعامد قدس الأقداس بمعابد الكرنك بالأقصر



أكد الدكتور الطيب غريب مدير عام معابد الكرنك أن يوم ظاهرة تعامد الشمس يواكب بدء فصل الشتاء رسميًّا، مما يعرف بالانقلاب الشتوي، وهو أيضًا بداية فصل الإنبات عند المصري القديم، وهي ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية.

وأشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة فى يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.

تاريخ ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك بمحافظة الأقصر



يذكر أن تاريخ ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، تم اكتشافها منذ 2007 على يد مجموعة من الخبراء في الفلك بعلم المصريات، وتم تأكيد تلك الظاهرة بعد تقديم عدة دراسات مطولة في عام 2010، ومن هنا تحرص محافظة الأقصر على الاحتفال بها كل عام، ويأتي ذلك الاحتفال للعام الـ17 على التوالي.

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