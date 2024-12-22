رئاسة الطود في الأقصر تتابع استكمال تنفيذ شقق الإسكان (صور)

تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة بمحافظة الأقصر الطود استكمال تنفيذ عمارات الإسكان بمدينة الطود، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر باستكمال الأعمال بالعمارات وتشطيب وتجهيز الوحدات السكنية لتسليمها لحاجزيها في أقرب وقت.

سوق الخضار والفاكهة في الطود بالأقصر

كما تم تفقد أعمال تنفيذ إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة الطود والذي يشمل 16 محل تجاري وسوق للخضروات والفاكهة، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، ورفع كفاءة وتوسعة وتمهيد الطرق بهدف تيسير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين، وتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري.



وفي قطاع النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقري التابعة، تابع رئيس مركز ومدينة الطود تمهيد وتسوية الطريق الدائري بمدينة الطود ووضع تربة حمراء تتماسك مع رش المياه عليها.

انتظام تشغيل العبارة حتشبسوت في الأقصر



فيما تابع رئيس مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر انتظام تشغيل العبارة حتشبسوت من حيث الالتزام بالتسعيرة المقررة ومواعيد عملها، وأعمال رفع كفاءة الطرق بقرية المريس حيث تم عمل حملة نظافة مكبرة استهدفت نظافة شارع شهر روحه ابتداء من الشيخ حمد حتي حدود الضبعية ونظافه شارع طريق السكه الحديد من الشيخ حمد حتي السكة ونظافه طريق الجسر الطالع من السكه حتي المشروع مما أسفرت عن رفع 50 طن تقريبا من القمامة والأتربة بجوانب الطرق.

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