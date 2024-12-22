الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئاسة الطود في الأقصر تتابع استكمال تنفيذ شقق الإسكان (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة بمحافظة الأقصر الطود استكمال تنفيذ عمارات الإسكان بمدينة الطود، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر باستكمال الأعمال بالعمارات وتشطيب وتجهيز الوحدات السكنية لتسليمها لحاجزيها في أقرب وقت.

 

سوق الخضار والفاكهة في الطود بالأقصر 

كما تم تفقد أعمال تنفيذ إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة الطود والذي يشمل 16 محل تجاري وسوق  للخضروات والفاكهة، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، ورفع كفاءة وتوسعة وتمهيد الطرق بهدف تيسير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين، وتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري.


وفي قطاع النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقري التابعة، تابع رئيس مركز ومدينة الطود  تمهيد وتسوية  الطريق الدائري بمدينة الطود ووضع تربة حمراء تتماسك مع رش المياه عليها.

انتظام تشغيل العبارة حتشبسوت في الأقصر 


فيما تابع رئيس مركز ومدينة الطود  بجنوب محافظة الأقصر انتظام تشغيل العبارة حتشبسوت  من حيث الالتزام بالتسعيرة المقررة ومواعيد عملها، وأعمال رفع كفاءة الطرق بقرية المريس حيث تم عمل حملة نظافة مكبرة استهدفت نظافة شارع شهر روحه ابتداء من الشيخ حمد حتي حدود الضبعية ونظافه شارع طريق السكه الحديد من الشيخ حمد حتي السكة ونظافه طريق الجسر الطالع من السكه حتي المشروع مما أسفرت عن رفع 50 طن  تقريبا من القمامة والأتربة بجوانب الطرق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر عمائر الطود محافظ الأقصر الإسكان إسكان الطود مركز ومدينة الطود الطود

مواد متعلقة

30 صورة ترصد افتتاح شيخ الأزهر لمعهد محمد عطيتو بالأقصر

باحث أثري بالأقصر: الفراعنة استخدموا معابد الكرنك في قياس الزمن وفصول السنة

ظاهرة فلكية فريدة، السائحون يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة آمون رع بالأقصر (فيديو وصور)

محافظ الأقصر: ظاهرة تعامد الشمس بالكرنك تنشيط للسياحة
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية