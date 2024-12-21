السبت 21 ديسمبر 2024
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ظاهرة فلكية فريدة، السائحون يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة آمون رع بالأقصر (فيديو وصور)

ظاهرة تعامد الشمس
ظاهرة تعامد الشمس

 احتفل آلاف السائحين من داخل معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر، بظاهرة تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس لمعبد آمون رع داخل معابد الكرنك، للعام الـ17 على التوالي منذ اكتشافها في عام 2007.

 

زمن تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك في الأقصر 

 20 دقيقة هي مدة تعامد الشمس على قدس الأقداس آمون رع بمعابد الكرنك، حرص خلالها عددًا من السائحين من مختلف الجنسيات على الاستجمام بأشعة قرص الشمس، والتي تعد فريدة من نوعها تحدث سنويًا إيذانا ببدء فصل الشتاء ويكون فيها النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل.

 

تعامد الشمس على الكرنك في الأقصر 2024

 وفي التفاصيل أقيمت الاحتفالات قبل شروق الشمس بتجمع جميع الحضور أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض فنية وترفيهية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، للترويج للمحافظة، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، وعقب ذلك انطلقت موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، واستمرت ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس لمدة 20 دقيقة حتى الساعة السابعة صباحًا.

يشار أن الأقصر تحتفل سنويًا فى فجر يوم 21 ديسمبر من كل عام، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، حيث يتعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلانًا بالانتقال الشتوى رسميًا، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك الذي أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

 

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