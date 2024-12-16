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مياه الشرقية تنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس إلى محطة العباسية

زيارة ميدانية لطلاب
زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه العباسة

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة المعظمية الإعدادية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية إلى محطة مياه العباسية المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

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استعراض الية رفع عينات المياه

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورًا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولًا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى  الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الزيارات الميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة المياه الصرف الصحي محافظة الشرقية زيارة ميدانية لطلاب مدرسة المعظمية مديرية التربية والتعليم برتوكول التعاون بداية جديدة لبناء الإنسان

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