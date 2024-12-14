السبت 14 ديسمبر 2024
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مياه الشرب تعقد ندوة توعوية لطلاب الأزهر بالشرقية

ندوة لطلاب كلية اللغة
ندوة لطلاب كلية اللغة العربية بالأزهر

 أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذًا لفعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وطبقا لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الأزهر؛ قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب كلية اللغة العربية بنين بمدينة الزقازيق.

مياه الشرقية: تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي

خطورة إهدار مياه الشرب والسلوكيات السلبية 

 وذلك عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك لتوعية الطلاب بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء، وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها في حضور الدكتور علي عبد اللطيف عميد الكلية والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة.

 

تعريف الطلاب بالخدمات التى تقدمها الشركة 

 أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظة الشرقية، أن الندوة تناولت تعريف الطلاب بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن  ١٢٥ و٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

 

تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه

 وهو لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى التعريف بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعريف بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وتم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وفتح باب الحوار لتلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها 

مياه الشرقية تنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه سنجها

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات والمدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة المياه الصرف الصحي محافظة الشرقية ندوة توعوية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية مدينة الزقازيق

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