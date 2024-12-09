مياه الشرقية: تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لخطة تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزامنًا مع حلول فصل الشتاء قام فرع الشركة بمدينة مشتول السوق بالدفع بالمعدات لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف بالعديد من المناطق والتي شملت شوارع عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأحمد عتمان ومصطفى كامل والسجل المدني ووسط البلد وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين

مراجعة الأغطية والتواصل مع الشركة لحل المشكلات

وأضاف أنه تم مراجعة أغطية وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعًا لحدوث أي مشاكل طارئة مناشدًا المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط الموجود بصفحة الفيس بوك أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي 01205502098 / 01205502086

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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