الجمعة 04 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

متى تبدأ أعراض الحمل المبكرة في الظهور؟ وكيف تتعرفين عليها

أعراض الحمل المبكرة،
أعراض الحمل المبكرة، فيتو

لا تعاني معظم النساء من أعراض الحمل في الأسبوع الأول، بينما قد تعاني أخريات من أعراض الحمل المبكرة جدًا مثل التعب، وآلام الثدي، وتقلصات خفيفة في غضون الأيام الخمسة إلى الستة الأولى.

عادةً، يقيس المتخصصون الطبيون الأسبوع الأول من الحمل من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، وعلى الرغم من أن السيدة لا تكون حاملًا بالفعل في هذه المرحلة، فإن حساب الأسبوع الأول من آخر دورة شهرية يمكن أن يساعد في تحديد تاريخ الحمل المتوقع، فغالبًا ما يكون غياب الدورة الشهرية هو العرض الأساسي للحمل المبكر، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الأعراض في الأسبوع الأول

يحدث الحمل، أو الإخصاب، عندما يطلق المبيض بويضة (الإباضة)، ويخصبها الحيوان المنوي ويمكن أن يحدث هذا بعد حوالي 14 يومًا من بدء الدورة الشهرية، ولكن هذا يمكن أن يختلف من شخص لآخر.

يبدأ الزرع بعد حوالي 5 إلى 6 أيام من الحمل، ويحدث هذا عندما تلتصق البويضة المخصبة ببطانة الرحم، وقد تؤدي حركة البويضة هذه إلى تكسير الأوعية الدموية داخل جدار الرحم، مما قد يسبب نزيفًا خفيفًا وتقلصات.

أعراض الحمل في الأسبوع الأول

أعراض الحمل في الأسبوع الأول نادرة ومع ذلك، فإن تطور وأعراض الحمل تختلف من سيدة لأخرى ومن حمل لآخر.

غياب الدورة الشهرية

في معظم الحالات، يكون أول أعراض الحمل هو غياب الدورة الشهرية أو قلة غزارة الدورة الشهرية بشكل ملحوظ.

نزيف

نزيف الانغراس هو علامة مبكرة على الحمل، وهو ليس مثل الدورة الشهرية، بل هو نزيف خفيف قد يتضمن بقعة دم واحدة أو كمية صغيرة من الإفرازات الوردية، وقد يستمر النزيف لبضع ساعات، أو قد يستمر لبضعة أيام.

تشنج

قد يشعر الأشخاص أيضًا بـتشنجات خفيفة حيث يلتصق الجنين بجدار الرحم، وقد يشعر البعض بهذه التشنجات في البطن أو الحوض أو منطقة أسفل الظهر.

قد تشعر التشنجات وكأنها شد أو وخز أو وخز، ويعاني البعض من تشنجات طفيفة قليلة فقط، بينما قد يشعر البعض الآخر بعدم الراحة العرضي الذي يأتي ويختفي على مدار بضعة أيام.

أعراض أخرى

تتضمن أعراض الحمل المبكرة الأخرى ما يلي:

الغثيان مع أو بدون قيء

تغيرات في الثدي بما في ذلك الرقة أو التورم أو الشعور بالوخز أو الأوردة الزرقاء الملحوظة

التبول المتكرر

الصداع

ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية

الانتفاخ في البطن أو الغازات

التعب أو الإرهاق

التهيج أو تقلبات المزاج

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو النفور منه

زيادة حاسة الشم

طعم معدني في الفم

ليست كل هذه الأعراض مقتصرة على الحمل، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الحمل المبكر لا يسبب دائمًا أعراضًا ملحوظة ومع ذلك، تلاحظ معظم السيدات أعراض الحمل بعد حوالي 5-6 أسابيع من اليوم الأول من آخر دورة شهرية.

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