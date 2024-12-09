أبرزها جفاف الشعر والبشرة، علامات تدل على نقص فيتامين سي بالجسم

تشمل مؤشرات نقص فيتامين سي التعب، وسهولة ظهور الكدمات، وظهور نتوءات على الجلد، ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص إذا كان يعاني من حالات طبية معينة، بما في ذلك فقدان الشهية.

فيتامين سي هو عنصر غذائي أساسي يجب تناوله بانتظام لمنع النقص.

عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين سي هي سوء التغذية، وإدمان الكحول، وفقدان الشهية، والمرض العقلي الشديد، والتدخين، وغسيل الكلى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

في حين أن أعراض نقص فيتامين سي الشديد قد تستغرق شهورًا حتى تتطور، فهناك بعض العلامات الدقيقة التي يجب الانتباه إليها.

الجلد الخشن والمتشقق

يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين وفير في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والمفاصل والعظام والأوعية الدموية.

عندما تكون مستويات فيتامين سي منخفضة، ويمكن أن تتطور حالة جلدية تُعرف باسم التقرن الشعري.

في هذه الحالة، تتكون "جلد الدجاج" المتكتل على ظهر الذراعين أو الفخذين أو الأرداف بسبب تراكم بروتين الكيراتين داخل المسام.

وعادةً ما يظهر التقرن الشعري الناتج عن نقص فيتامين سي بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر من تناول كميات غير كافية ويختفي بالمكملات الغذائية.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى للتقرن الشعري، لذا فإن وجوده وحده لا يكفي لتشخيص النقص.

نمو شعر الجسم بشكل ملتف

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين سي أيضًا في نمو الشعر بأشكال منحنية أو ملتفة بسبب العيوب التي تتطور في بنية البروتين في الشعر أثناء نموه.

يعد الشعر على شكل لولب أحد العلامات المميزة لنقص فيتامين سي ولكنه قد لا يكون واضحًا، حيث من المرجح أن تتكسر هذه الشعيرات التالفة أو تتساقط.

غالبًا ما تختفي تشوهات الشعر خلال شهر واحد من العلاج بكميات كافية من فيتامين سي

بصيلات الشعر الحمراء الزاهية

تحتوي بصيلات الشعر على سطح الجلد على العديد من الأوعية الدموية الصغيرة التي تزود المنطقة بالدم والعناصر الغذائية.

عندما يعاني الجسم من نقص فيتامين سي، تصبح هذه الأوعية الدموية الصغيرة هشة وتنكسر بسهولة، مما يتسبب في ظهور بقع حمراء صغيرة زاهية حول بصيلات الشعر.

يُعرف هذا بالنزيف حول الجريبات وهو علامة اكيدة على نقص فيتامين سي الشديد.

يؤدي تناول مكملات فيتامين سي عادةً إلى حل هذه الأعراض في غضون أسبوعين.

أظافر على شكل ملعقة مع بقع أو خطوط حمراء

تتميز الأظافر على شكل ملعقة بشكلها المقعر وغالبًا ما تكون رقيقة وهشة.

ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ولكنها مرتبطة أيضًا بنقص فيتامين سي.

قد تظهر أيضًا بقع حمراء أو خطوط عمودية في فراش الظفر، والمعروفة باسم نزيف الشظايا، أثناء نقص فيتامين سي بسبب ضعف الأوعية الدموية التي تنفجر بسهولة.

جفاف الجلد التالف

تحتوي البشرة الصحية على كميات كبيرة من فيتامين سي، وخاصة في البشرة، أو الطبقة الخارجية من الجلد.

ويحافظ فيتامين سي على صحة الجلد من خلال حمايته من الضرر التأكسدي الناتج عن الشمس والتعرض للملوثات مثل دخان السجائر أو الأوزون.

كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مظهر الجلد ممتلئًا وشبابيًا.

ويرتبط تناول كميات كبيرة من فيتامين سي بنوعية بشرة أفضل، في حين يرتبط تناول كميات أقل بزيادة خطر الإصابة بجفاف الجلد والتجاعيد بنسبة 10٪.

في حين يمكن ربط الجلد الجاف التالف بنقص فيتامين سي، يمكن أن يكون سببه أيضًا العديد من العوامل الأخرى، لذلك فإن هذه الأعراض وحدها لا تكفي لتشخيص النقص.

سهولة ظهور الكدمات

تحدث الكدمات عندما تتمزق الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يتسبب في تسرب الدم إلى المناطق المحيطة.

إن ظهور الكدمات بسهولة هو علامة شائعة على نقص فيتامين سي، حيث أن ضعف إنتاج الكولاجين يسبب ضعف الأوعية الدموية.

وتغطي الكدمات المرتبطة بالنقص مناطق كبيرة من الجسم أو تظهر على شكل نقاط أرجوانية صغيرة تحت الجلد.

إن ظهور الكدمات بسهولة هو غالبًا أحد الأعراض الواضحة الأولى لنقص فيتامين سي، ويجب إجراء المزيد من التحقيقات حول مستويات فيتامين سي.

الجروح البطيئة الشفاء

نظرًا لأن نقص فيتامين سي يبطئ معدل تكوين الكولاجين، فإنه يتسبب في شفاء الجروح بشكل أبطأ.

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من قرح الساق المزمنة غير الملتئمة هم أكثر عرضة لنقص فيتامين سي مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من قرح الساق المزمنة.

في الحالات الشديدة من نقص فيتامين سي، قد تفتح الجروح القديمة مرة أخرى، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

يعد التئام الجروح البطيء أحد العلامات الأكثر تقدمًا لنقص فيتامين سي وعادةً لا يُرى إلا بعد أن يعاني الشخص من نقص فيتامين سي لعدة أشهر.

آلام المفاصل وتورمها

نظرًا لأن المفاصل تحتوي على الكثير من الأنسجة الضامة الغنية بالكولاجين، فقد تتأثر أيضًا بنقص فيتامين سي.

تم الإبلاغ عن العديد من حالات آلام المفاصل المرتبطة بنقص فيتامين سي، والتي غالبًا ما تكون شديدة بما يكفي للتسبب في العرج أو صعوبة المشي

يمكن أن يحدث نزيف داخل المفاصل أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي، مما يسبب التورم والألم الإضافي.

ومع ذلك، يمكن علاج كلا هذين العرضين بمكملات فيتامين سي وعادة ما يختفيان في غضون أسبوع واحد.

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