تعرف على العلامات التحذيرية لانخفاض مستوى السكر بالدم وأسبابه

يشير انخفاض سكر الدم إلى انخفاض مستويات السكر أو الجلوكوز في الدم، ويمكن أن يسبب انخفاض سكر الدم التعب والارتعاش والعديد من الأعراض الأخرى، كما أنه يهدد الحياة في الحالات الشديدة.

تحتاج جميع الخلايا داخل الجسم، بما في ذلك في الدماغ، إلى الطاقة للعمل، ويوفر الجلوكوز الطاقة، وهرمون الأنسولين يمكّن الخلايا من امتصاصها واستخدامها.

في الحالات الشديدة، قد يؤدي انخفاض سكر الدم أو الجلوكوز إلى الغيبوبة والوفاة، وفقًا لموقع “medical news today ” الطبي

ما هو انخفاض سكر الدم؟

يحدث انخفاض سكر الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من الجلوكوز أو السكر في الدم.

وتظهر الأعراض عادةً عندما تكون مستويات سكر الدم أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملغ / ديسيلتر)، ومع ذلك، يمكن أن يختلف هذا الرقم بين الأفراد.

أعراض انخفاض السكر بالدم

قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص سكر الدم الخفيف من الأعراض الشائعة التالية:

الجوع

التعب

الرعشة أو الارتعاش

التعرق

خفقان القلب

معدل ضربات قلب سريع أو غير منتظم

الدوخة والضعف

الغثيان

وقد ينطوي نقص سكر الدم الشديد على:

الارتباك

النوبات الصرعية

الكوابيس

الإغماء

الغيبوبة

مضاعفات نقص السكر في الدم

إذا لم يتخذ الشخص أي إجراء، فقد يعاني من:

صعوبة في الأكل أو الشرب

النوبات الصرعية

فقدان الوعي

الغيبوبة

وقد يكون نقص سكر الدم الشديد مهددًا للحياة، وفي حالات نادرة، قد يؤدي إلى الوفاة دون علاج.

ولا يدرك الشخص الذي يعاني من نقص سكر الدم بانتظام أنه يحدث أو يزداد سوءًا، وفي كثير من الاحيان لا يلاحظون علامات التحذير، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وربما مميتة.

أسباب نقص السكر بالدم

يعاني الأشخاص من نقص سكر الدم لأسباب تشمل:

عدم تناول الطعام بشكل كافٍ: قد يؤدي الصيام أو تفويت وجبة إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، كما أن عدم تناول ما يكفي من الكربوهيدرات يمكن أن يتسبب أيضًا في انخفاض مستويات السكر في الدم.

زيادة النشاط: يمكن أن تؤدي زيادة مستويات النشاط البدني إلى خفض مستويات السكر في الدم لبعض الوقت، وخاصةً لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول.

بعض الأدوية: يمكن أن يؤدي الكينين، وهو دواء يمنع الملاريا، إلى انخفاض سكر الدم. كما قد تتسبب الجرعات العالية من الساليسيلات، المستخدمة لعلاج مرض الروماتيزم، أو بروبرانولول لعلاج ارتفاع ضغط الدم، في انخفاض مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يحدث هذا أيضًا عندما يتناول الشخص دواء السكري دون أن يكون مصابًا بمرض السكري.

استهلاك الكحول: يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى توقف الكبد عن إطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم.

بعض أمراض الكبد: يمكن أن يؤدي التهاب الكبد الناجم عن الأدوية إلى نقص سكر الدم لأنه يؤثر على الكبد.

اضطرابات الكلى: قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب في الكلى من مشاكل في إفراز الأدوية، ويؤدي هذا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

الورم الأنسوليني: يمكن أن يتسبب الورم في البنكرياس في إنتاج البنكرياس لكمية زائدة من الأنسولين.

مشاكل الغدد الصماء: يمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الغدة الكظرية والغدة النخامية إلى نقص سكر الدم. هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين.

نقص سكر الدم التفاعلي أو بعد الأكل: ينتج البنكرياس الكثير من الأنسولين بعد تناول الطعام.

الأورام: نادرًا ما يسبب الورم في جزء من الجسم غير البنكرياس نقص سكر الدم.

المرض الشديد: يمكن أن تؤثر بعض الأمراض، مثل السرطان، على العديد من الأعضاء، بما في ذلك البنكرياس. يمكن أن يؤدي هذا إلى نقص سكر الدم.

يمكن أن يحدث نقص سكر الدم مع العديد من الحالات، ولكنه يحدث غالبًا كرد فعل لأدوية السكري، مثل الأنسولين. يستخدم مرضى السكري الأنسولين لعلاج ارتفاع سكر الدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.