أعراض وعلامات الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال وكبار السن

يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد وتشمل الأعراض الشائعة التعب والشحوب وضيق التنفس.

يحتاج الجسم إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين وإذا لم يكن الجسم يحتوي على ما يكفي من الهيموجلوبين، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على ما يكفي من الأكسجين لتكون قادرة على العمل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

1. التعب

يعد الشعور بالتعب أحد الأعراض الشائعة لـفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويحدث التعب لأن الجسم يفتقر إلى الحديد الذي يحتاجه لصنع الهيموجلوبين، والذي يساعد في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

بدون كمية كافية من الهيموجلوبين، يصل كمية أقل من الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات، مما يحرمها من الطاقة، ويجب أن يعمل القلب أيضًا بجهد أكبر لتحريك المزيد من الدم الغني بالأكسجين حول الجسم، مما قد يجعل الشخص متعبًا.

2. الجلد الذي أصبح أفتح من المعتاد

يمكن أن يشير أيضًا شحوب الجلد عن المعتاد، وكذلك شحوب لون الجزء الداخلي من الجفون السفلية، إلى نقص الحديد.

حيث يعطي الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء الدم لونه الأحمر، لذا فإن المستويات المنخفضة الناتجة عن نقص الحديد تجعل الدم أقل احمرارًا، ولهذا السبب يمكن أن يفقد الجلد بعض لونه أو دفئه لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

3. ضيق التنفس

عندما تكون مستويات الهيموجلوبين منخفضة مع نقص الحديد، وتكون مستويات الأكسجين منخفضة أيضًا عادةً، وهذا يعني أن العضلات لن تتلقى ما يكفي من الأكسجين للقيام بالأنشطة اليومية، مثل المشي.

إذا وجد الشخص نفسه خارج نطاق التنفس عند القيام بالمهام اليومية التي اعتدت أن تجدها سهلة، مثل المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك بسبب نقص الحديد.

4. ضربات القلب السريعة

قد يكون لدى الشخص ضربات قلب ملحوظة، أو خفقان القلب، إذا كان يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى خفقان القلب، وتسارع دقات القلب وألم في الصدر.

نتيجة لذلك، قد يؤدي نقص الحديد إلى تفاقم أمراض القلب، مثل قصور القلب وأمراض القلب التاجية، ويقلل من القدرة على ممارسة الرياضة.

5. الشعر والجلد الجاف والتالف

يمكن أن يحدث جفاف أو تلف الجلد والشعر مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أن يحرم نقص التغذية الشعر والجلد من العناصر الغذائية وتدفق الدم الذي يحتاجانه للنمو.

يرتبط نقص الحديد أيضًا بتساقط الشعر، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يكون سببًا.

غالبًا ما يتساقط الشعر أثناء الغسيل والتنظيف اليومي، ولكن، قد يكون تساقط الشعر بشكل كبير أحد أعراض نقص الحديد.

6. تورم وتقرح اللسان أو الفم

في بعض الأحيان، يمكن أن تشير التغييرات داخل أو خارج الفم إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتشمل الأعراض:

غشاء مخاطي منتفخ أو ملتهب أو شاحب أو أملس

حرقان في اللسان

جفاف الفم

شعور بالحرقان في الفم

تشققات حمراء مؤلمة في زوايا الفم

قرح الفم

أعراض فقر الدم عند الأطفال

الأطفال المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يعانون من:

بشرة شاحبة

تبدو سريعة الانفعال أو الانزعاج

نقص الطاقة

التعب بسرعة

سرعة ضربات القلب

ألم أو تورم اللسان

تضخم الطحال، أسفل الأضلاع مباشرة

إظهار علامات بيكا، مثل الرغبة في تناول الثلج

أعراض فقر الدم عند كبار السن

فقر الدم شائع عند كبار السن، ولكن قد يكون من الصعب تحديده، حيث أن بعض الأعراض شائعة مع تقدم الناس في السن، وتتضمن الأعراض:

التعب

صعوبة التفكير والتركيز

الاكتئاب

ضعف العضلات

الوهن

مقارنة بالشباب، يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بحالات مرتبطة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مثل مرض الكلى المزمن والالتهابات ونقص التغذية.

من المرجح أيضًا أن يستخدم كبار السن بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، ومضادات التخثر، ومثبطات مضخة البروتون لفترة طويلة، مما قد يتسبب في فقدان الدم في المعدة أو تقليل امتصاص الحديد.

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