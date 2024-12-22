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حوادث

إحالة سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في التجمع للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باحالة سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع للمحاكمة الجنائية.

وتبين إيجابية العينات المأخوذة من المتهم واحتوائها على مخدر الحشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق في منطقة التجمع الخامس صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وفر قائدها هاربًا. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة

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