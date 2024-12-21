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حوادث

إيجابية تحليل المخدرات للمتهم بدهس شاب في التجمع

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع.

وتبين إيجابية العينات المأخوذة من المتهم واحتوائها على مخدر الحشيش.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في منطقة التجمع الخامس صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وفر قائدها هاربا.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع مديرية أمن القاهرة

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