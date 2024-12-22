إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمي.

انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الإقليمي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا أعلى الطريق الإقليمى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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