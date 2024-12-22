الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق دهس سيدة في حدائق أكتوبر للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بإحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بدهس سيدة ونجلها بسيارة ميكروباص أثناء عبورهما الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمنطقة حدائق أكتوبر.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة ونجلها أثناء عبورهما الطريق، وتبين مصرع السيدة وإصابة طفلها.


ونقل مرفق الإسعاف الطفل المصاب وجثة والدته إلى المستشفى، وتم ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة أكتوبر غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

مواد متعلقة

مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات في حادث تصادم مروع بالبرازيل (صور)

ألمانيا توجه 210 اتهامات للمشتبه به في حادث ماجديبورج 

مستشار ألمانيا عن حادث دهس سوق عيد الميلاد: سيظل محفورًا في ذاكرتنا

ads

الأكثر قراءة

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ظهور متحور جديد (فيديو)

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

هل تعالج حقنة البرد العدوى التنفسية والمتحور الجديد لفيروس كورونا؟

منوعات

المزيد

أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة يفجر مفاجأة بشأن حكم الشرع في قانون الخلع والإيجار القديم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية