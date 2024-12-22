إجراء تحليل المخدرات لسائق الميكروباص بـ"حادث مدينة نصر"

أمرت نيابة مدينة نصر بالتحفظ على التراخيص الخاصة بميكروباص انقلب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإجراء تحليل مخدرات للسائق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في ميدان الشهيد هشام بركات على طريق النصر بالاتجاه القادم من نادي السكة باتجاه مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وجرى رفع حطام الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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