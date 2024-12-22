أسقطت الدفاعات الروسية 42 مسيرة أوكرانية مساء أمس السبت، فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا.

الدفاعات الروسية تسقط 42 مسيرة أوكرانية



وقالت الوزراة في بيانها: "تم إسقاط 20 مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، وواحدة في إقليم كراسنودار".

إخماد حريق اندلع بخزانات الوقود

وأفادت سلطات مقاطعة أورويول بإخماد حريق اندلع في خزانات للوقود بالمقاطعة جراء هجوم بالطائرات المسيرة دون وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إحباط هجوم أوكراني بـ6 مسيرات على مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

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