الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو

مسيرة أوكرانية، فيتو
مسيرة أوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني وأسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه مدينة موسكو.

وكتب سوبيانين في قناته على "تلجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لـ  وزارة الدفاع الروسية في منطقة ليوبيرتسي هجومًا بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

وفي وقت لاحق، أعلن عمدة المدينة عن تدمير طائرتين مسيرتين أخريين في منطقة رامنسكي، وبحسب البيانات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ هناك.

كما أشار إلى أنه "تم إسقاط أربع طائرات مسيرة عند اقترابها من موسكو في منطقة مدينة بودولسك".

وكانت آخر مرة هاجمت فيها طائرات مسيرة العاصمة الروسية بشكل واسع في الأول من سبتمبر الجاري، حيث تسببت حطام إحدى المسيرات التي تم إسقاطها بتدمير غرفة فنية منفصلة في مصفاة النفط في موسكو.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل دوري المناطق الروسية القريبة من حدودها وعلى وجه الخصوص المناطق الآهلة بالمدنيين والبنى التحتية في محاولة منها لزرع الرعب وإحباط المعنويات وزعزعة الثقة وسط المواطنين.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 

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