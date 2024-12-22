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موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7

أبطال حلقة تفاحة،
أبطال حلقة تفاحة، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه ، نجح مسلسل ساعته وتاريخه في جذب الأنظار إليه وحجز لنفسه مكانًا وسط المنافسة، وجعل الجمهور ينتظره بشغف مع عرض كل حلقة جديدة، حيث يقدم دوماني كل حلقة قضية من القضايا التي وقعت في مجتمعنا المصري سواء في الماضي أو في وقت قريب بطريقة درامية.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7

وتعرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7  يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساء على قناة DMC، كما تعرض الحلقة في نفس اليوم على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول ستة حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة  ومنصة Watch it على مدار الأسابيع الماضية وقدم العمل عدة قضايا أبرزها قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، وقضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

وقضية فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدها من ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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