عمرو سلامة: تصوير الجزء الثاني من مسلسل ما وراء الطبيعة أهم أحلامي

صرح المخرج عمرو سلامة عن استعداده الكامل ورغبته القوية فى طرح الجزء الجديد من مسلسل الفانتازيا المعنون بـ «ماوراء الطبيعة» المأخوذ عن رواية الأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وقال سلامة: رحلة محاولة صناعة ما وراء الطبيعة بدأت من ٢٠٠٦ وبأول محادثة بالإيميل بيني وبين د. أحمد خالد توفيق، ثم رحلة عرض المسلسل على جهات التمويل إلى أن تم بيعه في ٢٠١٨ وتنفيذه في ٢٠٢٠.

وتابع: كما قلت عندي إيمان وأصرار إن المشروع لن يموت وطالما ما زلت أتنفس سأسعى لعودته للشاشة، وسأفعل كل شيء لأنتصر في تكملة واستمرار أهم أحلامي، مهما كانت سخافة العقبات.

أهمية مسلسل ما وراء الطبيعة لـ محبي الروايات

وفى حديث آخر، قال عمرو سلامة: ما وراء الطبيعة في بالي وفي قلبي وطالما بتنفس عايز أكمل المشروع ده وهجتهد علشان أطوره أكثر علشان يعجب محبي الروايات والعراب أولا -وحط تحت أولا كذا خط- ثم باقي الجمهور.

اللي موقف المشروع عمره ما كان عدم اهتمامي، أنا أبيع كليتي وأصور ما وراء الطبيعة، لكنها تفاصيل إدارية وقانونية برا إيدي، وأتمنى أن أسباب العطلة دي تنتهي وتتحل الدنيا علشان الموضوع يخرج للنور.

ويارب يكون ده قريب… ادعوا معانا.

مسلسل ما وراء الطبيعة

الجدير بالذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة مأخوذ عن مجموعة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحمل نفس الاسم وهو أول مسلسل مصري تنتجه المنصة العالمية نتفليكس، وعرض المسلسل "مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم.

كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت إسماعيل"، ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب"، وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".