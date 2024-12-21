أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبينزا في فيفا.. حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26.. وموقف ثنائي الأهلي من خوض لقاء بلوزداد
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أرون بوبيندزا في فيفا
أعلن نادي الزمالك، تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست الروماني.
بيراميدز يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز (صور)
تعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
دوري كرة اليد للسيدات، الزمالك يفوز على الأهلي بضربات الترجيح
كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 32 - 31 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 22 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأخير، في بطولة الدوري العام.
علي يوسف يقترب من الزمالك
دخل الجناح التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه في شهر يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.
الأهلي يكشف موقف مشاركة أشرف داري وطاهر محمد بمباراة شباب بلوزداد
أكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق سوف يدفع بأشرف داري أساسيا غدا أمام شباب بلوزداد الجزائري لقيادة الخط الدفاعي بجوار رامي ربيعة.
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 644 رياضيًا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان صادر عنه اليوم السبت:"إن 644 رياضيا استشهدوا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة".
أرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية في الدوري الإنجليزي (صور)
فاز فريق أرسنال على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهاء أزمة جروس مع طبيب الزمالك بسبب تجدد إصابة ناصر ماهر
انتهت أزمة محمد أسامة طبيب الزمالك، مع السويسري كريستيان جروس بعد تصريحات الأخير في المؤتمر الصحفي لمباراة الأبيض الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.
حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26 قبل انطلاق مباراة الكويت وعمان (فيديو)
خليجي 26، أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بدولة الكويت.
آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك
يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأسبوع المقبل من أجل تجديد تعاقده.
مفاجأة، ريال مدريد يسعى لإبرام صفقة جديدة مع ليفربول
كشفت تقارير صحفية عن سعي ريال مدريد لإبرام صفقة مفاجأة من صفوف ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
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