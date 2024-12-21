دوري كرة اليد للسيدات، الزمالك يفوز على الأهلي بضربات الترجيح

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 32 - 31 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 22 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأخير، في بطولة الدوري العام.

مباراة الأهلي والزمالك

قدم لاعبات الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 10-10، وفي الشوط الثاني، سيطر الفريق الأبيض على مجريات اللقاء، ولكن تنتهي المباراة بالتعادل 22 - 22، وبعدها لجأ الفريقين لضربات الترجيح التي انتهت لصالح الأبيض نتيجة 32 - 31.

‎الجهاز الفني لسيدات الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، ‎محمد عبد السلام مديرًا فنيًا، محمد الأحمر مدربًا عامًا، محمد مصطفي مدربًا لحراس المرمى،حبيبة هشام أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ساجد عمرو مخططًا للأحمال، مؤمن مصطفي محللًا للأداء،هبة حسنين مديرًا إداريًا، سارة محمد إداريًا".

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