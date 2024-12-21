السبت 21 ديسمبر 2024
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رياضة

علي يوسف يقترب من الزمالك

علي يوسف لاعب هاكن
علي يوسف لاعب هاكن السويدي

دخل الجناح التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه في شهر يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ووضع مسئولو نادي الزمالك اللاعب تحت المنظار لمراقبته جيدا تمهيدا لضمه رغم وجود بعض الاهتمام من جانب أندية في الدوري الأمريكي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

جروس: كنت أعلم صعوبة مباراة سيراميكا وجمهور الزمالك عظيم 

فيما قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: "الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان، ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع جروس: "أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء، وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

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