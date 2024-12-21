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رياضة

انتهاء أزمة جروس مع طبيب الزمالك بسبب تجدد إصابة ناصر ماهر

جروس وطبيب الزمالك
جروس وطبيب الزمالك

انتهت أزمة محمد أسامة طبيب الزمالك، مع السويسري كريستيان جروس بعد تصريحات الأخير في المؤتمر الصحفي لمباراة الأبيض الماضية أمام سيراميكا كليوباترا. 

وأثار تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة بين الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة وجروس المدير الفني للفريق.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض في العضلة الخلفية، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا ما أغضب جماهير الزمالك، خاصة أن جروس قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسيراميكا، إنه تلقى تأكيدا من الجهاز الطبي بأن اللاعب جاهز للمشاركة ولكن الإصابة تجددت بعد 4 دقائق فقط.

وكان الجهاز الطبي برئاسة محمد أسامة يدرس الاستقالة من الزمالك بسبب تصريحات جروس في المؤتمر الصحفي والتي حمل خلالها تجدد إصابة ناصر ماهر للجهاز الطبي وهو ما أغضب الجهاز الطبي.

ونشرت الصحفة الرسمية لنادي الزمالك صورة تجمع جروس ومحمد أسامة لتعلن نهاية الازمة بين الثنائي.

محمد شحاتة 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع باللاعب محمد شحاتة في وسط الملعب في مباراة طلائع الجيش لتعويض غياب دونجا الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

وكشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، عن  مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي غياب "دونجا" عن المباراة المُقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف بسب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة  سيراميكا كليوباترا بالأمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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