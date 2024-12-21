الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 644 رياضيًا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان صادر عنه اليوم السبت:"إن 644 رياضيا استشهدوا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني غرب مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 ألف شهيد، و107.573 ألف مصاب.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن “القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و61 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عددا كبيرا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

نداء من الصحة الفلسطينية لذوي الضحايا

وأهابت الوزارة بذوي الضحايا ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

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