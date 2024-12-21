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رياضة

أرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية في الدوري الإنجليزي (صور)

ارسنال وكريستال بالاس
ارسنال وكريستال بالاس

فاز فريق أرسنال على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ارسنال وكريستال بالاس 

سجل خماسية أرسنال كل من جيسوس (هدفين) في الدقائق 5 و3، بينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 37 اللاعب كاي هافيرتز فيما سجل الهدف الرابع جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 59 قبل أن يختتم ديكلان رايس حفلة الأهداف في الدقيقة 85.

فيما سجل هدف كريستال بالاس اللاعب السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 11.

وكان آرسنال وكريستال بالاس، قد تقابلا يوم الأربعاء الماضي، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفاز الجانرز 3-2.

ترتيب ارسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يتواجد ارسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

 

رايا - تيمبر - ساليبا - جابرييل - سكيلي - بارتي - أوديجارد - هافيرتز - مارتينيلي - ساكا - جيسوس.

 

تشكيل كريستال بالاس أمام ارسنال 

هندرسون - كلاين - ريتشاردز - لكرواكس - جويهي - ميتشيل - ليرما - هيوز - كامادا - سار - ماتيتا.

 

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويخسر من أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

 

وفي نفس الجولة فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 

وأحرز هدف أستون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفًا شرفيًا للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

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