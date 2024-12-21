حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26 قبل انطلاق مباراة الكويت وعمان (فيديو)

خليجي 26، أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بدولة الكويت.

ونال حفل الافتتاح إشادة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر عدد من الصور والفيديوهات للحفل.

رائع جدًا.. حفل افتتاح كأس الخليج في الكويت 🇰🇼💙

pic.twitter.com/T4SZvYGWB5 — عمرو (@bt3) December 21, 2024

من 10.. كم تقيم إفتتاح خليجي 26 في الكويت؟



pic.twitter.com/GFrvWNTogH — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) December 21, 2024

فيما أعلن مدربا منتخبا الكويت وعمان، عن تشكيل فريقهما الأساسي لخوض مواجهة افتتاح كأس الخليج 2024، والمقام بدولة الكويت.



وتنطلق بطولة خليجي 26 بـ مباراة الكويت ضد عمان في المباراة الافتتاحية على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة «خليجي 26»، والتي تقام في دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير المقبل 2025.



موعد مباراة الكويت ضد عمان في افتتاح كأس الخليج 26



من المقرر أن تقام مباراة الكويت وعمان في خليجي 26، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت السعودية والكويت، والتاسعة بتوقيت عمان.

تشكيل الكويت ضد عمان



حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع

وسط الملعب: محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي

في المقدمة: سلمان العوضي، يوسف ناصر

تشكيل عمان ضد الكويت



حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي – أرشد العلوي- زاهر الأغبري – عبدالله فواز – جميل اليحمدي

في الهجوم: عصام الصبحي



مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»



ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.



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