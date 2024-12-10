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محافظات

إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية  وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

قطع المرافق عن المخالفين 

 أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 13 حالة تعدي بمساحة 3275 متر مباني و3 حالات تعدي بمساحة 6 أفدنة و6 قراريط بنطاق المحافظة.

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية  

اتخاذ الإجراءات القانونية لعدم العودة فى البناء المخالف

أشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المرحلة الثالثة الموجة 24 لإزالة التعديات املاك الدولة الأراضى الزراعية ازالة التعديات المخالفة

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