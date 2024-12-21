السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة إزالة الإشغالات (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم السبت جولة تفقدية بشوارع  المنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات.

محافظ الدقهلية في جولة بشوارع طلخا ويلتقي بالمواطنين 

 وخلال الجولة بشوارع طلخا التقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة العامة بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوى الخدمه، مؤكدًا ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ على نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية بالمنصورة وطلخا

وشملت جولة المحافظ شوارع المنصورة وطلخا منها شارع المشايه السفليه وشارع الجمهورية وشارع بورسعيد ومنطقة الشيخ حسانين وشارع الجلاء وشارع الثانوية وشارع الجيش ومدينة طلخا. 

بحث مشاكل المواطنين ومطالبهم والعمل علي حلها

وأشار  مرزوق إلى أن مشاكل ومطالب المواطنين ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولى أولوياته، مضيفا أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.
 

جولة موسعة لوزير الإسكان لمتابعة مشروعات المرافق بعدد من المدن الجديدة

جولة مفاجئة، السبكي يتأكد من جودة المنظومة الإلكترونية بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

جولات صباحية ومسائية بمحافظ الدقهلية 

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية  يتجول بالشوارع صباحا ومساء كل يوم ليستمع إلى مشاكل ومطالب المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في جميع القطاعات وفي المقدمة قطاع النظافة، ولا يتوجه إلى مكتبه صباحا قبل تفقد جميع شوارع المنطقة المركزية ولا يعود إلى استراحته مساءً إلا بعد المرور على جميع الشوارع، بالإضافة إلى جولاته المفاجئة علي جميع مراكز ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواجد بالشوارع الدقهلية اليوم القاء القمامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة المركزية النظافة العامة جولة مفاجئة شوارع المنصورة محافظ الدقهلية مطالب المواطنين منطقة الشيخ حسانين

مواد متعلقة

الكشف الطبي وصرف العلاج ل 600 مستفيد في قافلة مجانية بشربين

تحرير 249 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بالمنوفية

أهم نتائج وتوصيات معرض نبيو للذهب.. نجاح كبير للفن التشكيلي.. وخبير: فكرة المعرض تعزز الهوية المصرية

تصديري الحرف اليدوية يشجع الحرفيين على التوسع في التصدير من خلال زيارة معرض "تراثنا"
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

الأهلي يكشف موقف مشاركة أشرف داري وطاهر محمد بمباراة الغد

منوعات

المزيد

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

المزيد
الجريدة الرسمية