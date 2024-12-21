محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة إزالة الإشغالات (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت جولة تفقدية بشوارع المنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات.

محافظ الدقهلية في جولة بشوارع طلخا ويلتقي بالمواطنين

وخلال الجولة بشوارع طلخا التقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة العامة بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوى الخدمه، مؤكدًا ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ على نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية بالمنصورة وطلخا

وشملت جولة المحافظ شوارع المنصورة وطلخا منها شارع المشايه السفليه وشارع الجمهورية وشارع بورسعيد ومنطقة الشيخ حسانين وشارع الجلاء وشارع الثانوية وشارع الجيش ومدينة طلخا.

بحث مشاكل المواطنين ومطالبهم والعمل علي حلها

وأشار مرزوق إلى أن مشاكل ومطالب المواطنين ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولى أولوياته، مضيفا أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.



جولات صباحية ومسائية بمحافظ الدقهلية

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية يتجول بالشوارع صباحا ومساء كل يوم ليستمع إلى مشاكل ومطالب المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في جميع القطاعات وفي المقدمة قطاع النظافة، ولا يتوجه إلى مكتبه صباحا قبل تفقد جميع شوارع المنطقة المركزية ولا يعود إلى استراحته مساءً إلا بعد المرور على جميع الشوارع، بالإضافة إلى جولاته المفاجئة علي جميع مراكز ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.