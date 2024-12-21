17 صورة ترصد إزالة تعديات وبناء مخالف في الدقهلية

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمدة خرسانية بالحفير والأمل وأخرى في قلبشو.



ازالة اعمدة خرسانية بالحفير والأمل



ترأس الحملة الاولي أحمد الجوهري رئيس الوحدة المحلية بالحفير والأمل، بالاشراف علي تنفيذ إزالة أعمدة خرسانية وبناء بالبلوك الابيض خارج الحيز العمراني بقرية 55 ابوماضي على مساحه100م



وتمت الحملة بحضور وائل فرج رئيس القسم الهندسي ومحمد عبد فني المنطقة وابراهيم ربيع مسؤول المتابعة والمهندس عصام عبد العليم مسوول حماية الاراضي بالمراقبة العامه للتعاونيات، والمهندس طارق محمد السيد مدير جمعية الجلاء الزراعية في بلقاس.

ازالة فوريه بنطاق الوحده المحليه بقلبشو



كما قاد طارق عز تنفيذ ازالة فورية بإزالة مباني سور علي مساحه 200م بدون ترخيص بنطاق لوحدة المحلية بقلابشو، بحضور إيهاب عجيز سكرتير الوحدة.

التعدي علي الاراضي إهدارا للثروة القومية للدولة



وذلك علي ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن التصدى لكافة أشكال التعديات لما يمثله ذلك من إهدارا للثروة القومية للدولة.

رصد كافه اشكال التعديات وازالتها في المهد

ووفقا بناء على التعليمات المشدده للمحاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشأن رصد كافه اشكال التعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصوده.

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