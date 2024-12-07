وكيل تعليم الدقهلية يدشن مبادرة الجداريات بإدارة طلخا التعليمية

شهد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية مبادرة الجداريات من مدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات التي تستهدف تخليد ذكرى بطولات شعب الدقهلية وتوثيق تراثها حتي يتسني للأجيال الجديدة التعرف علي تاريخ محافظة الدقهلية العريق.

و كان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية مدير المدرسة حسن ريحان لإطلاق مبادرة الجداريات حيث بدأ اليوم تنفيذ باكورة أعمال النحت والتركيب للجداريات التي تستهدف تخليد ذكرى بطولات شعب الدقهلية وتوثيق تراثها حتي يتسنى للأجيال الجديدة التعرف علي تاريخ محافظة الدقهلية العريق.

ويتابع مدير المديرية أعمال الجداريات في كافة إدارات الدقهلية التعليمية بالتوازي للوقوف علي تقدم تنفيذها يوميا.



كما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أشرف العربي تدريب معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بمدرسة طلخا الإعدادية بنين الجديدة.



تمت الجولة بحضور الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، الدكتور جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة، عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية، سعاد أبو عيش وكيل الإدارة.

تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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