الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

جولة مفاجئة، السبكي يتأكد من جودة المنظومة الإلكترونية بمجمع الإسماعيلية الطبي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة. 

تأتي هذه الجولة في إطار استمرار الجولات  المفاجئة التي يجريها السبكي لتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

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تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي 

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، والأقسام المختلفة بهما، بما في ذلك أقسام الطوارئ، والعيادات المسائية، والرعايات المركزة، والأقسام الداخلية بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالإضافة إلى خدمات الغسيل الكُلوي بمركز 30 يونيو الدولي. وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

مراجعة الأنظمة الإلكترونية 

كما راجع السبكي، جودة الأنظمة الإلكترونية لضمان تقديم خدمات متطورة بمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي، وتيسير حصول المواطنين عليها، واستطلع آراء المواطنين حول سرعة وجودة الخدمات، ووجه بصرف العلاج لأحد مرضى الغسيل الكُلوي ضمن مبادرة تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة مجانًا في منازلهم. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

التأكد من جودة الخدمات 

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، مؤكدًا على الاستمرار في تحسين الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة. 


 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تقديم ملايين الخدمات للمصريين 

وأشار رئيس الهيئة، إلى تقديم أكثر من 5 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، منها 650 ألف خدمة طوارئ، و10 آلاف خدمة في الرعايات المركزة، و73 ألف عملية وجراحة، و210 آلاف جلسة غسيل كُلوي.
 

الهدف من تنفيذ الجولات المفاجئة 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، الحرص على تنفيذ الجولات المفاجئة كجزء من استراتيجيات الهيئة لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تسهم بشكل فعال في التحقق من جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز مستوى الأداء بصورة مستمرة. وأضاف أن الهدف منها هو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين.

 

 رافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية كل من  الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد شعبان، مدير إدارة التقييم والمتابعة بالهيئة.
 

 

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