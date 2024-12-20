الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه، محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد البحر الصغير

من مسجد البحر الصغير
من مسجد البحر الصغير بالبجلات، فيتو

أدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صلاة الجمعة داخل  مسجد تنمية المجتمع "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر.

افتتاح مسجد البحر الصغير بتكلفة 20 مليون جنيه

أنشئ المسجد بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وشارك في مراسم الافتتاح والصلاة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، والنائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية.

مساحة المسجد ومكوناته

وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 1200 متر، تشمل صحن المسجد الذي تبلغ مساحته 700 متر، ومبنى ملحق مساحته 150 مترا، مكون من بدروم وثلاثة أدوار تضم، دورات المياه، وأماكن الوضوء، ومصلى للسيدات، وقاعة لتحفيظ القرآن، وتم بناء المسجد والملحق بالمشاركة المجتمعية وباشراف وزارة الأوقاف، وباقي المساحة تشمل مداخل المسجد الثلاثة.

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد 

وأدى محافظ الدقهلية صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، وثمن جهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني بالدقهلية الذي يعد شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة وفي مقدمتها بناء المساجد والمدارس وتطوير المستشفيات وتطوير الميادين وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفة، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وصحيح الدين ومجابهة التشدد والتطرف ومنع وصول الأفكار المتطرفة إلى عقول الشباب وجهودها في بناء وتطوير المساجد.

من جهته أعرب وزير الأوقاف عن تقديره وامتنانه وسعادته لافتتاح المسجد ووجوده بين أبناء الدقهلية،موجها الشكر لمحافظ الدقهلية على حفاوة الاستقبال معربا عن تقديره لجهوده الملموسة في العمل التنفيذي بالمحافظة.

العمل الخيري والمشاركة المجتمعية من سمات أهالي الدقهلية

وأكد أن العمل الخيري والمشاركة المجتمعية من سمات أهالي الدقهلية فهم سباقون في فعل الخيرات داعيا المولى عز وجل أن ينعم علينا بمزيد من الرخاء والازدهار.

فضل البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله

وألقى الشيخ الدكتور أحمد شرف خطبة الجمعة،تحدث فيها عن فضل البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله،والتعاون على البر والتقوى والسعي في فعل الخير، وأشار إلى أننا يجب علينا التوحد صفا واحدا لبناء الوطن داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يوفق قيادتها السياسية في استكمال مسيرة البناء التي بدأها، والتي وضعت مصر على الطريق الصحيح وأخذت مكانتها المعهودة بين الأمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ أسامة الأزهري افتتاح المسجد الدكتور اسامة الازهري الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المجتمع المدني بالدقهلية اللواء محمد صلاح ابو كريشة تطوير المستشفيات محافظ الدقهلية وكيل وزارة الأوقاف مركز منية النصر

مواد متعلقة

بعد إخلاء سبيل شقيقه، متى يخرج عصام صاصا من السجن؟

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يدشن «مبادرة عودة الكتاتيب» من المنوفية.. الأزهري: الكُتَّاب منارة للعلم والمبادرة بداية لاجتماع القلوب على الخير والحب.. ويقدم 5 توصيات ذهبية لحفظة كتاب الله (صور)

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

ads

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

أزمة بين جروس والجهاز الطبى بالزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر

مصدر بالأهلي: الخطيب يستقر على تكليف وليد سليمان بمنصب مدير الكرة

الجماهير الإنجليزية تنصف الفرعون، محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2024

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أسباب فشل صفقة تبادل الأسرى

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

على رأسهم مبابي.. أبرز 5 صفقات في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية