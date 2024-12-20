بتكلفة 20 مليون جنيه، محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد البحر الصغير

أدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صلاة الجمعة داخل مسجد تنمية المجتمع "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر.

افتتاح مسجد البحر الصغير بتكلفة 20 مليون جنيه

أنشئ المسجد بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وشارك في مراسم الافتتاح والصلاة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، والنائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية.

مساحة المسجد ومكوناته

وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 1200 متر، تشمل صحن المسجد الذي تبلغ مساحته 700 متر، ومبنى ملحق مساحته 150 مترا، مكون من بدروم وثلاثة أدوار تضم، دورات المياه، وأماكن الوضوء، ومصلى للسيدات، وقاعة لتحفيظ القرآن، وتم بناء المسجد والملحق بالمشاركة المجتمعية وباشراف وزارة الأوقاف، وباقي المساحة تشمل مداخل المسجد الثلاثة.

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد

وأدى محافظ الدقهلية صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، وثمن جهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني بالدقهلية الذي يعد شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة وفي مقدمتها بناء المساجد والمدارس وتطوير المستشفيات وتطوير الميادين وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفة، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وصحيح الدين ومجابهة التشدد والتطرف ومنع وصول الأفكار المتطرفة إلى عقول الشباب وجهودها في بناء وتطوير المساجد.

من جهته أعرب وزير الأوقاف عن تقديره وامتنانه وسعادته لافتتاح المسجد ووجوده بين أبناء الدقهلية،موجها الشكر لمحافظ الدقهلية على حفاوة الاستقبال معربا عن تقديره لجهوده الملموسة في العمل التنفيذي بالمحافظة.

العمل الخيري والمشاركة المجتمعية من سمات أهالي الدقهلية

وأكد أن العمل الخيري والمشاركة المجتمعية من سمات أهالي الدقهلية فهم سباقون في فعل الخيرات داعيا المولى عز وجل أن ينعم علينا بمزيد من الرخاء والازدهار.

فضل البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله

وألقى الشيخ الدكتور أحمد شرف خطبة الجمعة،تحدث فيها عن فضل البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله،والتعاون على البر والتقوى والسعي في فعل الخير، وأشار إلى أننا يجب علينا التوحد صفا واحدا لبناء الوطن داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يوفق قيادتها السياسية في استكمال مسيرة البناء التي بدأها، والتي وضعت مصر على الطريق الصحيح وأخذت مكانتها المعهودة بين الأمم.

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