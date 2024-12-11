تنفيذ 17 إزالة فورية لحالات تعدي بالبناء المخالف للقانون في قنا

تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ (17حالة) إزالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة، وبحضور أحمد فريج، حسام مبارك نائبا رئيس المركز، تمت الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

أراضي أملاك دولة بقنا

وأوضح بيومي عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ (17حالة ) إزالة فورية على أرض زراعية بإجمالي مساحة (9029متر مربع ) وبارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين المتر إلى المترين ونصف بناء على أراضي أملاك دولة وزراعة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الإزالة.

العمل على رصد المخالفات بقنا

ياتى هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة وضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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