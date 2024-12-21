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حوادث

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة المتاجر في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهما (مبلغ مالى، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدى، سلاح أبيض).

واعترف المتهمان بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما متحصلات وقائع السرقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة سرقة المتاجر

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