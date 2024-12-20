الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

انهيار جزئي لعقار بالجمالية

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة الكهربا الهاربين من الأحكام القضائية سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة التيار الكهربائى سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائي للمقاهي

مواد متعلقة

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

انهيار جزئي لعقار بالجمالية

إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

النيابة الإدارية تحتفل بمرور سبعين عامًا على نشأتها

الداخلية توزع مساعدات عينية بالمناطق الحضارية الجديدة (صور)

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه (صور)

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تاجر سلاح غسل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والذخائر فى المنوفية

ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية