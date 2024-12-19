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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بحدائق القبة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة 15 يوما على ذمة التحقيق.


تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهما (مبلغ مالى، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدى، سلاح أبيض)

واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما متحصلات وقائع السرقة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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محكمة جنح حدائق القبة سرقة المتاجر النيابة العامة قسم شرطة حدائق القبة

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